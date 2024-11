Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Los Angeles 2028 (LA28) vont passer de la stratégie à l’action

Cette semaine, le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Los Angeles 2028 est entré un peu plus dans le concret avec la visite de la commission de coordination du Comité International Olympique (CIO).

Pendant 3 jours, LA28 et le CIO ont pu faire le point sur les prochaines échéances à venir mais également s’enrichir du bilan des Jeux de Paris dressé par les principaux dirigeants de Paris 2024, dont Tony Estanguet. Ce dernier a d’ailleurs rejoint la commission de coordination de LA28 afin « d’assurer la continuité entre les deux éditions des Jeux. »

« Paris 2024 a construit des JO fabuleux. Ici, on peut faire encore mieux, il n’y a pas de raison »

Interrogé en conférence de presse sur la réussite des Jeux de Paris, Casey Wasserman, président du comité d’organisation de LA28, ne tarit pas d’éloges. « Paris 2024 a fait un travail incroyable, ils avaient un plan très clair depuis la candidature, ils ont livré des JO authentiques, avec des fans engagés et une atmosphère électrique sur des sites de compétitions uniques et spectaculaires ».

« Les Jeux sont devenus sophistiqués, il faut le meilleur de ce que les Etats-Unis peuvent offrir… Paris 2024 a construit des JO fabuleux. Ici, on peut faire encore mieux, il n’y a pas de raison » ajoute Christophe Dubi, directeur exécutif des Jeux Olympiques.

« Les installations à Los Angeles sont spectaculaires »

« Chaque fois que nous nous rendons à Los Angeles, nous constatons à quel point cette ville est remarquable et à quel point ses habitants sont extraordinaires. Nous le voyons dans la quantité et la qualité des installations sportives de classe mondiale disponibles pour les Jeux, notamment des stades ultramodernes et des sites emblématiques hérités des Jeux Olympiques de 1932 et 1984. » a ajouté Nicole Hoevertsz, présidente de la commission de coordination du CIO.

Lors des prochains mois, LA28 commencera à présenter son plan des sites, le calendrier des compétitions, l’identité visuelle des Jeux, les programmes de billetterie et d’hospitalité, la mascotte, l’Olympiade culturelle et le programme de recrutement des volontaires.

« LA28 dispose de l’équipe la plus talentueuse pour s’assurer que nous avons ce qu’il faut afin de construire quelque chose de vraiment extraordinaire pour les athlètes, les fans, la population locale et les visiteurs. Nous sommes concentrés et nous sommes là où nous devons être pour accueillir un événement exceptionnel en 2028 » ajoute Casey Wasserman.

Lors de cette visite, les membres de la commission ont pu visiter certains sites dont l’Intuit Dome qui accueillera le basketball ou encore le Rose Bowl et le Los Angeles Memorial Coliseum. « Les installations à Los Angeles sont spectaculaires, nous en avons vu d’autres lors de notre précédente visites. Elles sont uniques au monde » a précisé Nicole Hoevertsz lors du point presse.

Reste à savoir si les transports et la gestion des flux de supporters et d’athlètes seront au rendez-vous, comme cela a finalement été le cas à Paris malgré le scepticisme qui s’imposait. « Notre équipe travaille de près avec les équipes de LA Metro et autres fournisseurs, la ville… on travaille chaque jour au plan de transport, pour athlètes, spectacteurs,.. c’est un travail continu » ajoute Reynold Hoover, Directeur Général de LA28.

A lire aussi