Boss dévoile la nouvelle Capsule Boss x Aston Martin

A l’occasion du Grand Prix de Formule 1 Heineken de Chine 2025, qui aura dimanche 23 mars, Boss a célébré l’ouverture officielle de son premier magasin China halo au Jing’an Kerry Centre de Shanghai.

Dans l’après-midi du mercredi 19 mars, les pilotes de l’équipe Aston Martin Aramco et les ambassadeurs Boss, Lance Stroll et Fernando Alonso, se sont joints à une sélection de célébrités, médias et créateurs de contenu.

L’évènement a également dévoilé le nouveau casque conçu par Boss pour Fernando Alonso, qu’il portera lors du Grand Prix. Les passionnés de F1 ont d’ailleurs eu un premier aperçu de son design rappelant la calligraphie chinoise.

Parallèlement, les invités ont découvert la toute nouvelle capsule Boss x Aston Martin Printemps-Été 2025, parfaite combinaison entre luxe et performance. La collection met en exergue la liberté du mouvement au travers de tissus légers haut de gamme conçus pour assurer un maximum de confort.

