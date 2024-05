Droits TV – Netflix accélère sur la diffusion en direct et s’offre des matchs de NFL à Noël

Aujourd’hui, la National Football League (NFL) a annoncé la signature d’un accord avec Netflix pour la diffusion en direct de matchs le jour de Noël.

« Netflix a un cadeau de Noël en avance mais il ne rentrera pas sous le sapin ». C’est avec cette phrase que la célèbre plateforme de streaming a officialisé son accord avec la ligue de sport professionnel la plus lucrative.

Le 25 décembre 2024, Netflix diffusera deux matchs de la saison régulière de NFL pour un « Christmas Day » inédit.Un contrat de 3 ans a été signé entre la NFL et Netflix. Pour 2025 et 2026, Netflix diffusera au minimum un match.

Une première pour Netflix avec une ligue majeure

« L’année dernière, nous avons décidé de miser gros sur le direct » rappelle Bela Bajaria, responsable du contenu de Netflix. La plateforme a notamment diffusé un évènement golf x F1 ou encore l’exhibition de tennis entre Nadal et Alcaraz. « Il n’y a pas d’événements en direct, sportifs ou autres, aussi puissants que la NFL. Nous sommes très heureux que les matchs du Christmas Day soient uniquement sur Netflix »

« Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée d’être la première ligue sportive professionnelle à s’associer à Netflix pour proposer des matchs en direct aux fans du monde entier », explique Hans Schroeder, vice-président exécutif de la distribution des médias de la NFL, dans un communiqué. « La NFL à Noël est devenue un tradition et s’associer à Netflix, un service dont le plus grand jour de l’année est généralement ce jour férié, est la combinaison parfaite pour développer cet événement à l’échelle mondiale pour les fans de la NFL. »

Pour rappel, Prime Video avait misé sur la période du mois de décembre en Angleterre pour acquérir et diffuser des matchs de Premier League en 2019. Une acquisition qui venait compléter le catalogue au Royaume-Uni alors que la plateforme d’Amazon diffuse des matchs de NFL aux Etats-Unis depuis 2017.

Prime Video accélère également sur la diffusion en direct en Amérique du Nord avec l’acquisition également de certains droits en NHL avant un probable accord avec la NBA.

A lire aussi