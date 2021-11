BRI Sports Holdings entre au capital du Paris FC

Hier, le Paris FC qui évolue en Ligue 2 BKT a officialisé l’arrivée d’un nouvel investisseur dans son capital.

Un peu plus d’un an après l’entrée de Bahrain à hauteur de 20%, le Paris FC accueille BRI Sports Holdings appartenant à Allirajah Subaskaran, entrepreneur anglo-sri-lankais fondateur notamment de l’opérateur de télécommunications Lyca Mobile.

« BRI Sports Holdings devient le deuxième investisseur étranger au sein du Paris FC, après que le Royaume de Bahreïn ait intégré le capital du club en juin 2020. La société a également rejoint le conseil d’administration du Paris FC » précise le communiqué du club. « L’accueil de ce nouvel investisseur s’est réalisé au travers d’une augmentation de capital afin de renforcer les capitaux propres du club permettant à BRI Sports Holdings de détenir 10% de l’entreprise. »

« Paris occupe une place particulière dans mon coeur »

« Très bien dirigé par le Président Pierre Ferracci, le Paris FC développe ses ressources sur tous les fronts avec l’objectif affiché de monter en Ligue 1 dans les deux prochaines années, et de continuer à développer son équipe féminine. Paris occupe une place particulière dans mon coeur, en y ayant vécu lorsque je suis arrivé en Europe, et je suis ravi de jouer un rôle en aidant le Paris FC et ses fans à réaliser leurs rêves. » a commenté Allirajah Subaskaran, dans le communiqué.

En Premier League, Lyca Mobile est partenaire officiel de West Ham depuis 2012. Allirajah Subaskaran est également propriétaire d’une équipe de cricket au Sri Lanka.