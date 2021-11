Decathlon se lance sur le marché de la location de matériels de sport

La semaine dernière, l’enseigne Decathlon a communiqué sur le lancement de son nouveau service de location. L’objectif ? Passer d’un modèle de consommation linéaire basé sur la propriété à un modèle de consommation circulaire basé sur l’usage.

Face aux enjeux environnementaux et économiques, la location de matériels de sport est-il l’avenir du business ? Alors que de nombreuses plateformes de niche tentent d’émerger (Trippez, Kyango, Kiwiik…), Decathlon va tester ce modèle économique de la location.

Dans le détail, l’enseigne préférée des français souhaite se concentrer sur le principe d’abonnement avec un engagement de 1 mois minimum selon les sports et de coupler le produit à un service. « Decathlon Location est un dispositif d’envergure nationale. Sa volonté est la mise en place d’une économie circulaire avec un triptyque : Répondre aux nouveaux modes de consommation basé sur l’usage, Allonger la durée de vie du produit grâce à nos ateliers d’entretien et réparation, et remettre en vente ces produits en seconde vie » nous précise l’enseigne.

Pour débuter, Decathlon Location lance son offre sur les vélos pour enfant. D’autres univers pourraient arriver d’ici quelques temps comme le fitness et la mobilité douce pour adulte. « Nous avons lancé depuis quelques mois des tests sur des magasins spécifiques en France pour d’autres univers comme la tente, le ski ou le vélo de ville » ajoute l’enseigne. Lancée à Bordeaux en mai 2021, l’offre est déployée sur la France depuis le mois d’octobre.