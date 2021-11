Basket – Le Limoges CSP lance son organisme de formation avec l’ESCSP

Aujourd’hui le club de basket du Limoges CSP évoluant en Betclic Elite a annoncé le lancement de son organisme de formation avec l’Ecole Supérieure Cercle Saint Pierre (ESCSP).

Dans le détail, l’organisme proposera des sessions de formations professionnelles « afin de répondre aux besoins des acteurs et partenaires du mouvement sportif et du sport professionnel sur notre territoire » précise le communiqué. « Cet organisme ambitionne par la suite de répondre aux besoins des partenaires locaux en élargissant sa gamme de formations dans d’autres secteurs, sportifs comme extra sportifs. »

Dans un premier temps, le Limoges CSP a choisi de lancer cette unité de formation avec un Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS) mention « Educateur Sportif » spécialité « Basket-Ball », qui démarrera début janvier 2022.

« Notre ville de Limoges et plus largement notre territoire ont la chance de compter des clubs professionnels, des clubs semi-professionnels ainsi qu’un grand nombre d’associations sportives. Partant de ce constat, il nous est apparu nécessaire de partager l’expérience acquise au plus haut niveau par le Limoges CSP et de transmettre nos compétences » ajoute Yves Martinez, président du Limoges CSP, dans un communiqué. « Nous sommes convaincus que le rayonnement du rôle et de la place du sport dans la société passeront par l’apprentissage et la professionnalisation des structures sportives. Nous espérons ainsi que les formations mises en place au sein notre organisme participeront au développement de l’emploi et des compétences sur le territoire ».