bsport – leader européen des plateformes de gestion des boutiques et studios fitness – lève 30 millions d’euros en série B pour renforcer la mue IT de ses clients et poursuivre son expansion mondiale.

Lancée en 2020, la start-up française bsport (160 collaborateurs et plus de 2000 clients dans plus de 40 pays) s’affirme comme l’interlocuteur IT de référence au sein d’une industrie fitness qui connaît une ascension fulgurante (9 billions de dollars attendus d’ici 2028).

La recette de son succès ? Une IA toujours plus performante, un service client efficace et des solutions calquées sur les besoins opérationnels des TPE/PME et les nouvelles habitudes des consommateurs. Sa plateforme SaaS tout-en-un comprend en effet un logiciel intuitif, des outils de marketing automatisés, des analyses avancées et des fonctionnalités de gestion offrant à ses clients une,croissance durable couplant maximisation de leurs revenus et réduction de leurs coûts opérationnels.

Techniquement, son logiciel englobe tous les aspects de la gestion de boutiques et studios fitness : réservations de cours, paiements, gestion du personnel, marketing avancé, expérience client et analyse de données.

Un triplement des effectifs pour exploser à l’international

Pour renforcer son expansion mondiale (notamment en Europe, sur le territoire DACH, en Amérique du Nord et dans la région APAC), la jeune pousse a procédé le 13 décembre dernier à une levée de fonds en série B de 30 millions d’euros, après une première levée de 4 millions en 2023.

Ce nouveau tour de table a été mené par l’américain Base10 Partners et le britannique Octopus Ventures, avec la participation de l’Université Stanford, See4Soft, et Seventure Partners qui a mené le tour de table en série A.

bsport – qui a fait de Paris son pôle stratégique – souhaite également tripler ses effectifs d’ici 2026, en priorisant le recrutement de talents spécialisés dans le développement, les produits et surtout la data.

En parallèle, la structure prévoit d’accroître ses équipes dans d’autres départements et sites stratégiques, notamment à Barcelone, Londres, Berlin et aux États-Unis.