On Air Fitness ouvre la plus grande salle de sport de Paris (5 000m2) avec un espace réservé aux femmes

Situé dans le 19e arrondissement, On Air Fitness va ouvrir une salle de 5 000m2, la plus grande de la capitale, avec un espace « only ladies » de 250m2.

Si 65% des femmes abonnées à une salle de fitness disent avoir une appréhension à l’idée de les fréquenter par crainte de ne pas être assez en forme, d’appréhension sur leur tenue vestimentaire ou pas peur d’être stéréotypé, On Air Fitness a décidé d’agir. Dans sa nouvelle salle de sport qui ouvrira dans quelques jours dans la 19e, et deviendra par la même occasion la plus grande de Paris (5 000m2), un espace va être uniquement accessible aux femmes.

Un coin « only ladies » de 250m2 avec des machines adaptés « comme des machines pour les hip thrust, qui ne se trouvent que dans ces zones » précise On Air. Si ces espaces existent déjà dans les 60 clubs de la marque en France ou en Espagne, celui de cette nouvelle salle sera évidemment le plus grand de tous.

« Ces initiatives visent à rendre les salles de sport plus inclusives et accueillantes pour toutes et fait partie du cahier des charges de ON AIR contrairement à d’autres franchiseurs du secteur » se vente On Air.

Aujourd’hui, On Air compte plus de 200 000 adhérents avec 60 clubs à travers la France, l’Espagne et le Maroc.

