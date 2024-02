Qui est Brice Daumin, nouveau Directeur Général France de la plateforme DAZN ?

Ce lundi, la plateforme de streaming 100% sport DAZN a officialisé la nomination de Brice Daumin au poste de directeur général France.

Brice Daumin sera directement en lien avec Alice Mascia, directrice générale du marketing international et directrice du marché allemand. « Brice Daumin supervisera la stratégie de croissance de DAZN en France, en s’appuyant sur son expérience et sa connaissance du marché français développées au cours de plus de 25 années passées dans le secteur des médias et des télécommunications » précise le média dans un communiqué.

« La décision a été facile à prendre »

Par le passé, Brice Daumin a exercé des fonctions chez CANAL+ pendant 16 ans, en France puis en Suisse.

« La décision a été facile à prendre. DAZN a déjà démontré la qualité son offre en Europe avec son développement en Belgique, en Allemagne, en Italie, au Portugal et en Espagne. En travaillant avec les plus grands détenteurs de droits, sur les marchés locaux et au niveau mondial, DAZN fournit un service exceptionnel qui profite à tous les fans et les détenteurs de droits » ajoute Brice Daumin. « Les possibilités de croissance en France sont évidentes, surtout si l’on considère la gamme croissante de produits de divertissement sportif que DAZN est en train de créer – e-commerce, billetterie, expériences, gaming. Les fans de sport français sont prêts à vivre une nouvelle expérience, et ils peuvent compter sur DAZN pour leur offrir. «

« L’offre sportive mondiale de DAZN s’est étendue à la France l’année dernière et nous sommes heureux d’annoncer que Brice Daumin rejoint notre équipe pour nous aider à nous développer sur ce marché en pleine évolution. Grâce à sa grande expérience du marché dans des fonctions stratégiques – orientation client, développement commercial et distribution – Brice jouera un rôle clé dans notre développement à long terme en France. Il s’agit d’une expression claire de l’engagement de DAZN en France et de notre ambition de continuer à grandir sur ce marché passionnant « . ajoute Shay Segev, PDG du groupe DAZN. Pour rappel, DAZN est notamment disponible dans les offres CANAL+.

