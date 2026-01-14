Bonne nouvelle pour les fans de football africain : la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 sera diffusée en clair en France grâce à un accord entre beIN Sports et le groupe M6.

La grande finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 sera accessible au plus grand nombre en France. Détenteur exclusif des droits de la compétition, beIN Sports a conclu un accord de sous-licence avec le Groupe M6 pour une co-diffusion en clair de l’événement, rapporte L’Équipe.

Programmée dimanche 18 janvier à 20h à Rabat, cette finale opposera deux des quatre dernières nations encore en lice : le Sénégal, l’Égypte, le Nigeria et le Maroc. Une affiche prestigieuse qui justifie pleinement cette exposition élargie sur une chaîne gratuite, tant l’intérêt du public français pour la CAN ne cesse de croître.

Vitrine grand public

Concrètement, la rencontre sera diffusée simultanément sur beIN Sports 1 (chaîne payante) et sur M6 ou W9, le choix définitif dépendant de l’affiche finale et de son potentiel d’audience. Un duel Sénégal-Maroc, par exemple, offrirait une attractivité maximale sur le marché français.

Côté commentaires, le groupe M6 devrait confier le micro à Xavier Domergue, accompagné d’un consultant, tandis que beIN Sports s’appuiera sur son duo habituel Julien Chaput – Robert Malm.

Au-delà de l’enjeu sportif, cette co-diffusion illustre une stratégie désormais classique : utiliser la finale comme vitrine grand public tout en valorisant l’intégralité de la compétition sur une offre payante. Une opération gagnant-gagnant pour les diffuseurs… et pour les téléspectateurs.

