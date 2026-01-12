Diffusée dimanche soir sur la chaîne L’Équipe, la finale de la Supercoupe d’Espagne entre le FC Barcelone et le Real Madrid a signé des audiences historiques, confirmant l’attractivité du football premium sur la TNT.

Début d’année idéal pour le football sur L’Équipe. La finale de la Supercoupe d’Espagne entre le FC Barcelone et le Real Madrid, diffusée dimanche à 19h55, a rassemblé en moyenne 1,2 million de téléspectateurs, pour une part d’audience de 5,9 % sur l’ensemble du public. Un pic à 1,7 million de téléspectateurs a même été enregistré au cours de la rencontre, remportée 3-2 par le Barça.

Dans le détail, la performance est encore plus marquante sur les cibles stratégiques. La chaîne a réalisé 12,6 % de part d’audience sur les hommes de 25-49 ans et 9,5 % sur l’ensemble des 25-49 ans, se classant troisième chaîne nationale sur ces publics pendant le match. Sur l’ensemble du public, L’Équipe s’est hissée leader de la TNT et cinquième chaîne nationale durant la diffusion.

Succès d’#audience pour @lachainelequipe lors de la finale de la Supercoupe d’Espagne ! 🏆🇪🇸 📈1,2 million de téléspectateurs en moyenne

📌 à 1,7 million

🥇Leader TNT et 5⃣ème chaîne nationale sur l’ensemble du public pic.twitter.com/6TwaGO85Wg — L’ÉQUIPE Pro (@lequipe_pro) January 12, 2026

Cette affiche de prestige devient ainsi la troisième meilleure audience historique pour un match de football sur la chaîne. Un signal fort pour la stratégie éditoriale et commerciale du groupe, qui mise sur des affiches internationales premium pour renforcer son positionnement dans le paysage audiovisuel français.

Au-delà du résultat sportif, ce Clasico confirme l’appétence du public pour les grands rendez-vous du football mondial, même hors compétitions nationales, et valide la capacité de la chaîne L’Équipe à transformer ces événements en succès d’audience sur la TNT.

Combien touchent les finalistes ?

Au-delà du carton d’audience, cette finale du Clasico avait aussi un fort enjeu économique pour les deux clubs. Vainqueur du Real Madrid (3-2), le FC Barcelone va ainsi empocher près de 8 millions d’euros, dont 6 millions pour la qualification en finale et 2 millions pour la victoire, selon la presse espagnole.

Le Real se console avec 7,4 millions d’euros, tandis que l’Atlético de Madrid et l’Athletic Bilbao, battus en demi-finales, repartent respectivement avec 2,85 et 1,7 million d’euros. Une manne financière rendue possible par la délocalisation de la Supercoupe en Arabie saoudite, devenue un levier économique majeur pour les clubs espagnols.

A lire aussi : Real Madrid, PSG, Barça… quels sont les clubs qui ont vendu le plus de maillots en 2025 ?