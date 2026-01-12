Renault renforce son ancrage dans le tennis mondial. En 2026, le constructeur élargit sa team d’ambassadeurs et accélère son programme social Give Me 5 pour rendre la pratique plus accessible et inclusive.

Partenaire premium de Roland-Garros depuis 2022, Renault continue d’investir le terrain du tennis sur le long terme. Prolongé jusqu’en 2031, cet engagement s’incarne désormais dans une stratégie élargie mêlant image, performance et impact sociétal. Pour 2026, la marque au losange muscle encore son dispositif en s’entourant de quatre nouveaux ambassadeurs internationaux : la Française Loïs Boisson, révélation de Roland-Garros 2025, le Français Arthur Fils, l’Italien Flavio Cobolli et l’Argentin Francisco Cerúndolo.

Avec ces signatures, Renault porte à sept le nombre de joueurs et joueuses soutenus à l’échelle mondiale. Les nouveaux venus rejoignent Diede de Groot, Ugo Humbert et Casper Ruud, déjà engagés aux côtés de la marque. Un casting générationnel et international, pensé pour incarner à la fois la relève du tennis mondial et des valeurs chères au constructeur : excellence, fair-play et transmission.

Démocratiser le tennis auprès des jeunes

Au-delà de la visibilité sur les courts, Renault inscrit ce partenariat dans une démarche de responsabilité sociale assumée via Give Me 5, son programme lancé en 2022. Objectif : démocratiser la pratique du tennis auprès des jeunes générations, notamment dans les quartiers prioritaires, en favorisant l’égalité des chances et l’inclusion par le sport. Depuis sa création, 14 terrains ont ainsi été construits ou rénovés en Europe, en Amérique du Sud et en Afrique, avec l’implication directe des ambassadeurs de la marque.

Chaque projet est conçu comme un lieu de vie à part entière, mêlant sport et culture, grâce à des collaborations artistiques qui donnent une identité unique aux installations. Fort de cette dynamique, Renault a d’ailleurs étendu Give Me 5 à d’autres disciplines, comme le rugby et le football, intégrant pleinement le programme à l’ensemble de ses partenariats sportifs.

« Avec Give Me 5, Renault va au-delà du partenariat sportif », résume Arnaud Belloni, directeur global marketing du groupe, soulignant la volonté de la marque d’investir durablement dans l’avenir du sport et des jeunes talents.

