Brooks Running annonce, ce mardi 13 janvier, la signature de Théo Détienne, l’un des traileurs français les plus prometteurs. Un recrutement stratégique pour renforcer son ambition mondiale sur le trail dès la saison 2026.

Brooks Running poursuit sa progression sur le marché du trail running. La marque américaine a officialisé la signature de Théo Détienne, traileur élite français, qui rejoint désormais le team Brooks en tant qu’athlète professionnel.

Considéré comme l’un des profils les plus dynamiques de sa génération, Théo Détienne incarne une nouvelle étape dans la stratégie de développement international de Brooks sur une discipline en pleine expansion. Athlète explosif, compétiteur affirmé et suivi par une communauté engagée, il coche toutes les cases du profil recherché par la marque pour accélérer sa visibilité et sa crédibilité dans le trail de haut niveau.

« Théo incarne parfaitement les valeurs de Brooks : passion, persévérance et quête de l’excellence », souligne Jim Miles, Directeur Marketing EMEA de Brooks Running. Un discours qui confirme la volonté de la marque de s’appuyer sur des athlètes capables d’inspirer bien au-delà de la performance brute.

Une campagne de storytelling internationale

Après avoir quitté son précédent sponsor, New Balance, Théo Détienne ouvre avec Brooks un nouveau chapitre structurant de sa carrière. Au-delà du simple équipement, ce partenariat s’inscrit dans une collaboration globale mêlant accompagnement sportif, développement produit et initiatives communautaires. Les retours terrain de l’athlète participeront notamment à l’évolution des modèles trail de la marque.

Cette signature sera accompagnée d’une campagne de storytelling internationale, mettant en avant le parcours personnel et sportif de Détienne, diffusée sur les plateformes mondiales de Brooks. Un dispositif pensé pour créer de l’adhésion et renforcer le lien entre la marque, l’athlète et la communauté trail.

À l’approche de la saison 2026, Brooks confirme ainsi son ambition : s’imposer durablement comme un acteur de référence du trail running mondial, en misant sur des talents capables de conjuguer à la fois belles perfs’ sportives, valeurs humaines et influence.

