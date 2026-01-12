Vingt-cinq ans après avoir révolutionné l’esthétique de la Ligue des Champions, adidas ressuscite le tout premier ballon étoilé de la compétition. Un hommage patrimonial et marketing, porté par les plus grandes stars de la marque.

Un objet culte du football européen est de retour. Pour célébrer les 25 ans de son partenariat avec l’UEFA, adidas a décidé de rééditer le tout premier ballon officiel de la Ligue des Champions, celui de la saison 2001-2002. Une initiative à forte valeur symbolique pour la marque aux trois bandes, devenue fournisseur exclusif de la compétition au début des années 2000.

Avant 2001, la Ligue des Champions ne disposait pas d’un ballon unique. Chaque club recevait avec son propre équipementier, ce qui pouvait conduire à voir un match disputé avec un ballon Nike, puis un autre avec un ballon adidas quelques jours plus tard. Le tournant intervient lors de la saison 2001-2002, lorsque l’UEFA confie officiellement à adidas la conception du ballon de la compétition. C’est à ce moment-là que le design à étoiles, inspiré du mythique Telstar, s’impose durablement et devient l’un des symboles les plus reconnaissables du football moderne.

Une myriade de stars pour le célébrer

Baptisée Champions League Pro 3rd, cette réédition anniversaire reprend les codes visuels du modèle original : base blanche, étoiles emblématiques et esthétique épurée. Quelques différences viennent toutefois marquer le temps qui passe, notamment une teinte argentée en lieu et place du noir d’origine, ainsi qu’un marquage « 25 » apposé sur l’une des étoiles, clin d’œil assumé à ce quart de siècle de collaboration entre adidas et la Ligue des Champions.

Pour accompagner ce lancement, adidas a vu les choses en grand en réunissant une partie de son panthéon football. Zinédine Zidane, Lionel Messi, Toni Kroos, Mohamed Salah, Lamine Yamal, Jude Bellingham et Ousmane Dembélé ont été mobilisés pour promouvoir ce ballon anniversaire, illustrant à la fois l’héritage, la transmission et l’avenir du football européen.

Disponible dès à présent sur le site d’adidas au prix de 150 euros dans sa version Pro, ce ballon pourrait également faire une apparition sur les pelouses européennes lors des prochaines journées de Ligue des Champions, prolongeant ainsi la célébration d’un objet devenu bien plus qu’un simple ballon : une icône.

