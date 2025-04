Pour la deuxième année consécutive, Konica Minolta s’associe à Run for Planet, la première course française éco-conçue dédiée à la protection de l’environnement. Organisée par Ethics Event, cette initiative se tiendra en 2025 dans quatre grandes villes françaises : Paris (18 mai), Bordeaux (25 mai), Lyon (22 juin), et Nantes (14 septembre).

Ce partenariat reflète l’engagement de Konica Minolta en faveur du développement durable. L’entreprise – spécialisée dans les solutions d’impression et les technologies d’imagerie et reconnue pour ses initiatives éco-responsables – soutient cette course dont l’objectif est de sensibiliser à la préservation de la planète tout en collectant des fonds pour des associations environnementales. Les bénéfices de l’événement seront intégralement reversés à des organisations œuvrant pour la biodiversité, la lutte contre le changement climatique et la protection des écosystèmes.

Run for Planet se distingue par son approche éco-conçue : pas de plastique à usage unique, ravitaillements bio et locaux, médailles en matériaux recyclés et un impact carbone réduit au minimum. Les participants, qu’ils soient coureurs aguerris ou amateurs, peuvent choisir entre plusieurs formats de course, allant de 5 à 10 km, dans une ambiance conviviale et engagée.

A noter que Jules Ribstein – champion paralympique de triathlon et quadruple champion du monde – prendra le départ de la course parisienne le 18 mai et assistera à la remise de médailles. Depuis trois ans, Konica Minolta soutient l’athlète, favorisant ainsi son développement et ses succès en tant que sportif de haut niveau.