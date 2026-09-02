Canal+ renforce son équipe de consultants avec Medhi Benatia et Walid Regragui. Les deux anciens internationaux marocains rejoignent la chaîne pour la saison 2026-2027.

Canal+ renforce son casting football pour la rentrée. Deux mois après son départ de l’OM, Medhi Benatia rejoint la chaîne cryptée comme consultant, révèle L’Equipe. L’ancien défenseur de 39 ans, directeur du football du club marseillais jusqu’à fin juin, va découvrir pour la première fois ce rôle à la télévision.

La chaîne accueille également Walid Regragui, ancien sélectionneur du Maroc entre 2022 et 2026. Âgé de 50 ans, il interviendra notamment en plateau lors des soirées européennes et pendant les journées de Premier League.

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Autre arrivée annoncée : celle d’Inès Jaurena, ancienne internationale française, qui participera aux dispositifs consacrés aux Coupes d’Europe, à la Premier League et à l’Arkema Première Ligue.

Une équipe déjà bien installée

Ces recrutements viennent compléter une équipe déjà bien installée autour de Laure Boulleau, Samir Nasri, Olivier Dacourt, David Ginola, Sidney Govou, Christophe Jallet ou encore Jessica Houara.

Avec Benatia et Regragui, Canal+ mise sur deux profils encore récemment engagés au plus haut niveau, l’un dans la direction sportive de l’OM, l’autre à la tête de la sélection marocaine.

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