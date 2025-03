Après Paris 2024, MMA ne lâche pas ses para-athlètes

La vague des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 est bien retombée. Pour la très grande majorité des sportifs engagés lors de cet événement planétaire, la nouvelle bataille à mener est de conserver ou séduire de nouveaux sponsors. L’assureur MMA a prolongé son engagement avec plusieurs nageurs handisport.

Solène Sache, Alex et Kylian Portal. Qui se souvient que ces trois nageurs ont représenté la France lors de Jeux paralympique de Paris ? Si Solène, 21 ans, n’est parvenue à décrocher de médaille, les frères Portal sont montés sur les podiums. Alex, 23 ans, a remporté trois médailles d’argent et une de bronze. Le plus jeune, Kylian, 18 ans, en a gagné une en bronze. MMA vient d’annoncer que son soutien a ces trois para-athlètes était prolongé jusqu’en 2026. Un peu de sérénité supplémentaire pour ces nageurs de la nouvelle génération tricolore.

Pour Franck Le Vallois (au centre sur la photo), directeur général de MMA, cet engagement est un message fort : « Avec ce partenariat, MMA réaffirme son engagement pour une société plus inclusive et solidaire, où le sport est un moteur de résilience et d’excellence. Les parcours de ces trois nageurs handisport sont une source d’inspiration. Nous sommes fiers d’inscrire ce partenariat dans la durée pour accompagner Solène, Alex et Kylian dans leur quotidien de sportif de haut niveau et de contribuer à faire évoluer les mentalités sur le handicap. »

MMA, qui revendique 3 millions d’assurés en France est connu pour son engagement dans le sport notamment à travers le partenariat de longue date avec les 24 Heures du Mans. Fondé au Mans et avec un siège social toujours présent dans la Sarthe, cette collaboration fait sens et se traduit, notamment, par la centre médical installé en plein cœur du circuit. Le contrat court jusqu’en 2035.