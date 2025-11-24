Le Chelsea Football Club annonce aujourd’hui un nouveau partenariat à long terme avec The Coca-Cola Company, faisant de Coca-Cola le fournisseur officiel de boissons non alcoolisées du club londonien au Royaume-Uni et en Europe.

Dans le cadre de cet accord, Coca-Cola Zero sera la boisson phare de la gamme Coca-Cola proposée à Stamford Bridge et Kingsmeadow (le stade du Chelsea FC Women), incluant Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta, Sprite et bien d’autres. Ces boissons seront disponibles pour les supporters les jours de match, dans les coursives, les loges et lors des événements du club.

Chelsea et Coca-Cola collaboreront également sur des fans expérience dans les deux stades ainsi que sur les plateformes numériques et en points de vente (animations interactives, cadeaux exclusifs, initiatives communautaires).

La déclaration

« Nous sommes ravis d’accueillir Coca-Cola comme fournisseur officiel de boissons non alcoolisées. Leur présence mondiale, leur influence culturelle et leur priorité accordée à l’expérience des supporters en font un partenaire idéal pour le club. Ensemble, nous nous engageons à offrir des moments rafraîchissants à nos supporters à Stamford Bridge et ailleurs. » (Oliver Boden, directeur des ventes partenariats du Chelsea Football Club)

