À l’aube des Jeux de Milan-Cortina 2026, Airbnb propose une série d’expériences inédites avec 26 athlètes olympiques et paralympiques, offrant aux fans une immersion privilégiée au cœur de l’univers des champions.

À quelques mois des Jeux d’hiver de Milan-Cortina, Airbnb – partenaire Mondial du mouvement olympique et paralympique – ouvre une fenêtre rare sur l’envers du décor. La plateforme propose depuis ce mardi 18 novembre une collection d’expériences olympiques et paralympiques permettant aux fans de vivre des moments privilégiés aux côtés de 26 athlètes emblématiques, cumulant à eux tous 67 médailles. Un programme pensé pour rapprocher le public de la magie des Jeux, sur les pistes de Bormio, dans les arènes milanaises ou au cœur des Dolomites.

La collection mise sur un mélange d’immersion sportive, de découverte culturelle et de rencontres humaines. On peut ainsi passer d’une virée shopping à Milan avec Gus Kenworthy à une parenthèse bien-être en spa avec Dorothea Wierer, glisser sur la glace en compagnie d’Arianna Fontana ou assister à la finale du patinage artistique aux côtés du champion olympique Nathan Chen.

Les athlètes paralympiques sont également à l’honneur : le biathlète Dani Aravich ou le snowboardeur Jacopo Luchini offriront des sessions d’entraînement inspirantes, fidèles à l’esprit inclusif des Jeux.

Immersion commentée avec Tessa Worley

Côté tricolore, trois championnes ouvrent les coulisses de leur univers. Tessa Worley, double championne du monde de ski alpin, accompagnera dix fans dans les tribunes de la finale olympique de descente féminine, le 8 février 2026 à Cortina. Une immersion commentée par l’une des techniciennes les plus respectées du circuit.

À Milan, Marie Bochet, monument du para-ski alpin, proposera quant à elle une initiation au ski virtuel. Grâce à un simulateur reproduisant fidèlement les reliefs olympiques, ses huit invités pourront ressentir l’adrénaline des grandes pistes tout en échangeant avec la championne aux huit titres paralympiques. Enfin, Perrine Laffont offrira une parenthèse familiale à Livigno : jeux dans la neige au Yepi Area, glisse ludique, puis chocolat chaud en altitude pour clôturer cette rencontre intimiste avec la reine du ski de bosses.

Toutes ces expériences, accessibles dès 26 €, sont disponibles à la réservation sur airbnb.fr/mico2026 et se dérouleront entre février et mars 2026. En parallèle, Airbnb met également en avant une sélection d’hébergements proches des sites olympiques afin de permettre aux visiteurs de vivre les Jeux au plus près de l’action.

