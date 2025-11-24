La FFF va allouer 120 millions d’euros au football amateur en 2025-2026, un soutien record. 25 % de cette somme sera dédié au développement du football féminin.

La Fédération française de football (FFF) a annoncé ce samedi 22 novembre à Clairefontaine un renforcement historique de son soutien au football amateur. Lors de la conférence nationale réunissant le président Philippe Diallo, le Comité Exécutif, les présidents de Ligues et de Districts ainsi que plusieurs dirigeants de clubs, la FFF a détaillé son plan pour la saison 2025-2026.

Le budget annuel de la FFF s’élève à 300 millions d’euros, dont 120 millions seront directement consacrés au football amateur, contre 106 millions la saison précédente. Cette enveloppe va continuer de croître pour atteindre près de 550 millions d’euros sur les quatre prochaines saisons, soit une moyenne de 140 millions par an, un montant record.

Les clubs amateurs, « il faut les soutenir »

« Quand j’ai mené campagne en automne 2024 pour être élu à la tête de la présidence de la fédération, j’avais pris un engagement d’accroître significativement le soutien au football amateur, déclare Philippe Diallo. Celui-ci est essentiel car on a 12 000 clubs et ce sont eux qui recrutent les premiers joueurs, les premières joueuses et ce sont eux qui commencent à les former jusqu’à l’équipe de France. Donc, il faut les soutenir ! Il y aura beaucoup d’argent et une partie de dotations. »

Une partie de cette aide sera dédiée au développement du football féminin.

« 25 % des sommes vont être dévolues au football féminin et à son développement, précise Philippe Diallo. L’idée est aussi de passer d’aides qui étaient un peu du prêt-à-porter à du sur-mesure. On va réserver une enveloppe budgétaire de plusieurs millions d’euros pour récompenser, sur la base d’indicateurs objectifs, les clubs les plus méritants. »

Cette initiative marque une étape majeure pour la structuration et la valorisation du football amateur en France, tout en soutenant l’essor du football féminin et la formation des futures générations de joueurs et joueuses.

