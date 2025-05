Alexis Ohanian devient actionnaire minoritaire de Chelsea Women

Chelsea FC Women (CFCW) annonce qu’Alexis Ohanian – entrepreneur de la Tech, fondateur de Seven Seven Six et de Reddit – rejoint le club en tant qu’investisseur minoritaire.

Avec deux titres déjà remportés cette saison – dont un sixième titre consécutif en Super League féminine (un record) – l’investissement d’Ohanian représente un soutien décisif pour Chelsea Women et pour le football féminin en Europe et dans le monde. Cette manne financière permettra en effet à la formation britannique de continuer à investir dans ses installations, son équipe et son académie.

Concrètement, le club enregistre une augmentation soutenue de ses revenus commerciaux, grâce à de nouvelles expériences et services innovants les jours de match pour sa base de supporters croissante, mais aussi via le développement de partenariats commerciaux spécifiques à l’organisation féminine.

La déclaration

« En tant que propriétaire fondateur et actionnaire majoritaire d’Angel City FC, j’ai saisi l’opportunité de créer et de développer une marque mondiale dans le football féminin, et je suis convaincu que Chelsea FC Women est la prochaine marque mondiale de sport féminin. Je suis ravi de collaborer avec Aki et son équipe pour développer l’empreinte et l’impact du club. » (Alexis Ohanian)

