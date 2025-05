OpinionWay annonce la création d’un département dédié au Sport Business et la nomination de Samy Boudjedra qui prend la direction de cette expertise. Avec cette initiative, le spécialiste français des sondages d’opinion et des études marketing se positionne comme un un acteur stratégique dans un secteur en pleine mutation, à la croisée des enjeux économiques, sociaux, médiatiques et technologiques.

Le lancement de la BU Sport Business s’inscrit dans la volonté d’OpinionWay de renforcer ses expertises marketing sectorielles et d’apporter des réponses adaptées aux nouveaux défis du monde sportif : transformation digitale, engagement des publics, stratégie d’influence, performance des partenariats, mesure de l’impact sociétal…

Cette nouvelle expertise marketing s’adresse aux fédérations, clubs, ligues, médias, annonceurs, sponsors, équipementiers et start-ups, acteurs du sport business en France comme à l’international

Une belle valeur ajoutée

En outre, l’arrivée de Samy Boudjedra chez OpinionWay marque une étape décisive pour l’activité Sport, déjà bien établie au sein de l’institut. Avec plus de 20 ans d’expérience dans les études marketing, la data et le développement commercial, l’intéressé a exercé des fonctions de direction au sein de structures de référence telles qu’Ipsos, CSA Research, MetrixLab, et plus récemment Socio Data Management, où il a structuré l’offre sport et noué des partenariats stratégiques avec les principaux acteurs de l’écosystème.

En tant que Directeur de la BU Sport Business, il aura pour mission de consolider l’offre, d’accompagner les clients dans leurs projets d’innovation et de renforcer la présence d’OpinionWay dans ce secteur en pleine croissance.

