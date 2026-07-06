Vous souhaitez gagner du temps tout en continuant à bien manger ? Bonne nouvelle : les lecteurs de Sport Buzz Business peuvent bénéficier d’une remise exclusive de 40 % sur leur première commande Seazon grâce à un code promotionnel réservé à notre communauté.

Seazon, des repas sains, prêts en quelques minutes

Filiale du groupe Seazon, spécialiste des repas livrés à domicile, propose une solution simple pour celles et ceux qui souhaitent manger équilibré sans passer du temps en cuisine. Les plats sont préparés en France par des chefs, élaborés avec des ingrédients de qualité et livrés frais directement à domicile.

Chaque semaine, plusieurs recettes sont proposées : cuisine française, saveurs du monde, options végétariennes, repas riches en protéines ou encore menus adaptés à différents objectifs nutritionnels. Il suffit ensuite de réchauffer son plat en quelques minutes pour profiter d’un repas complet.

Bon plan : -40 % sur votre première commande avec le code promo exclusif

En partenariat avec Sport Buzz Business, Seazon propose une offre exclusive réservée à nos lecteurs.

Code promo : SPORTBUZZ40

Réduction : -40 % sur votre première commande

Validité : jusqu’au 31 décembre 2026

jusqu’au Lien de l’offre : Cliquez ici

PROFITEZ DE L'OFFRE

L’offre de -40 % est valable uniquement sur la première commande dans le cadre d’une nouvelle souscription. Elle est non cumulable avec d’autres promotions et limitée à une utilisation par foyer, hors frais de livraison premium.

Ce code promotionnel est exclusivement réservé aux lecteurs de Sport Buzz Business. Les livraisons sont assurées partout en France métropolitaine, hors Corse.

Profitez de l’offre dès maintenant avec le code SPORTBUZZ40 et découvrez Seazon à prix réduit.