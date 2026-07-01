Lors de leurs déplacements pour la coupe du monde de la FIFA 2026, les joueurs de l’équipe de France misent également sur un équipement de voyage à la hauteur. Parmi les accessoires remarqués figure la valise cabine Nike, un modèle premium conçu pour allier élégance, praticité et résistance.

La valise cabine Nike des Bleus à 199,99 €

Aperçue aux côtés des joueurs lors de leurs déplacements, la valise cabine Nike est également disponible à la vente sur la boutique de la marque au prix de 199,99 €. Ce modèle premium de 22 pouces (52 litres) se distingue par sa coque rigide légère et résistante, ses quatre roues pivotantes à 360° pour une maniabilité optimale, ainsi que ses compartiments intérieurs avec séparateurs réglables et poches en filet facilitant l’organisation des affaires. Un bagage pensé pour les voyageurs réguliers, inspiré de celui utilisé par les Bleus tout au long de leur aventure mondiale.

DISPONIBLE SUR NIKE.FR

Retour à Boston après un succès en huitièmes de finale face à la Suède

Au lendemain de leur nette victoire 3-0 face à la Suède en huitièmes de finale de la Coupe du monde, les joueurs de l’équipe de France ont retrouvé leur camp de base à Boston. Ce succès permet aux Bleus de poursuivre leur parcours dans la compétition avec confiance avant leur prochain rendez-vous face au Paraguay. Comme à chaque déplacement, les internationaux français voyagent avec leur équipement officiel Nike, dont la désormais reconnaissable valise cabine à coque rigide.