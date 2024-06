ComAve nouveau sponsor e-commerce de l’AS Monaco, un autre club de Ligue 1 espéré

En ce début de semaine, l’AS Monaco a officialisé la signature d’un nouveau contrat avec ComAve.

Dans le cadre de cet accord conclu pour 3 saisons, la société basée au Luxembourg devient la plateforme officielle de commerce électronique de l’AS Monaco.

« Notre objectif est d’offrir aux fans monégasques des expériences inégalées et des récompenses exclusives. Ce partenariat marque une étape importante dans notre mission de créer une communauté mondiale de fans de sport, où chaque interaction est valorisée et chaque supporter est au cœur de l’action. » précise Jassim Sulaiti, Regional Managing Partner de ComAve, dans un communiqué.

Outre l’AS Monaco, ComAve (Commercial Avenue) est déjà bien présent dans le football avec des partenariats avec l’AC Milan, l’Ajax, l’Atlético de Madrid,… Pour renforcer un peu plus sa visibilité en France, ComAve pourrait bien signer un second club évoluant en Ligue 1… A suivre donc.

« Nous sommes ravis d’accueillir ComAve dans la famille des partenaires de l’AS Monaco et d’être le premier club de Ligue 1 avec lequel s’associe cette plateforme d’e-commerce, dont le développement dans l’univers du foot est en plein essor » ajoute Thibaut Chatelard, Directeur Marketing & Revenus de l’AS Monaco. « Nous partageons la même ambition d’adopter une démarche innovante dans nos activités respectives, notamment sur le terrain du digital. C’est pourquoi nous sommes impatients d’entamer cette collaboration et de proposer des expériences nouvelles et uniques à nos supporters ».