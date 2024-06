L’AS Saint-Etienne officiellement racheté par Kilmer Sports

Au lendemain de l’accession de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1 McDonald’s après son succès face au FC Metz en barrage, le club stéphanois a officialisé son changement de propriétaire.

Quelques semaines après l’annonce de discussions exclusives, Kilmer Sports fait donc l’acquisition de l’AS Saint-Étienne en rachetant le club à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

Pour rappel, Kilmer Sports est une filiale de Kilmer Group appartenant à Larry Tanenbaum. Dans le sport professionnel, Kilmer Group est notamment actionnaire de MLSE (Maple Leaf Sports and Entertainment) à hauteur de 25%, une structure valorisée à plus de 8 milliards de dollars et qui détient notamment les franchises NHL et NBA de Toronto (Maple Leafs et Raptors). Récemment, Kilmer Sports a fait l’acquisition de la 14ème franchise de WNBA, une nouvelle équipe qui sera évidemment basée à Totonto et qui débutera en 2026.

« C’est un honneur et une grande responsabilité de prendre aujourd’hui la tête d’un club à l’histoire et au palmarès aussi prestigieux. Je remercie Roland Romeyer et Bernard Caïazzo pour leur engagement sans faille au service du club pendant plus de vingt ans » précise Ivan Gazidis, président de Kilmer Sports et président de l’ASSE, dans un communiqué. « Nous voulons construire sur ce qui fait la force de l’ASSE depuis toujours : son histoire, ses valeurs et l’engagement exceptionnel de ses fans dans la région et partout en France. Huss, Jaeson et moi-même avons hâte de rencontrer les fans et nous consacrerons, dès demain, à construire la prochaine saison du club. Allez les Verts ! »