Comment trouver des lunettes de sport adaptées à son activité ?

Du cyclisme au running, en passant par la natation et le ski, maints sports requièrent une protection efficace des yeux. Qu’il s’agisse du confort, de la performance, mais encore du look, les lunettes utilisées par les sportifs doivent satisfaire à diverses exigences.

L’indice de protection : un critère de choix primordial

Les verres équipant les lunettes de sport sont répertoriées en différentes catégories. Afin de connaître l’indice de protection adapté à votre pratique, n’hésitez pas à demander conseil à votre opticien. Il existe cinq classes différentes, ayant chacune ses spécificités. Ainsi, le niveau 0 absorbe de 0 à 20 % de la lumière. Il permet de préserver les yeux contre les insectes, la poussière et les éclats. Le niveau 1 est adapté à un faible ensoleillement. Concernant les verres de classe 2, ils procurent une protection satisfaisante pour les sports pratiqués en plaine. L’indice de protection 3 est indiqué en cas de forte luminosité. Il convient aux skieurs et aux adeptes de la voile. Les verres de classe 4 filtrent, quant à eux, la quasi-totalité des UVA et des UVB. Leur usage est conseillé aux alpinistes.

La teinte et le matériau des verres

La qualité et les spécificités techniques des verres des lunettes de sport méritent une attention particulière.

Quelle matière choisir ?

Différents matériaux peuvent entrer dans la conception des verres des lunettes sportives. Le choix sera dicté en fonction du type d’activité pratiquée. Par exemple, le polycarbonate est un matériau d’une grande légèreté. Il est prisé des cyclistes et des coureurs à pied. Quant aux verres organiques ou conçus en trivex, ils sont réputés pour leur capacité à résister aux chocs. Le traitement subi par les verres constitue aussi un point à ne pas négliger. Ainsi, un modèle photochromique s’adapte à l’intensité lumineuse en extérieur, tandis que les lunettes hydrophobes rejettent les gouttes d’eau.

Connaître les différentes teintes

La pluralité de coloris arborés par les verres des lunettes de sport ne se réduit pas à une fantaisie esthétique. Il s’agit d’un élément technique essentiel. Par exemple, des verres jaunes ou orangés apportent un excellent contraste par temps sombre, mais ne protègent en rien contre les éblouissements. Les verres gris permettent de restituer avec naturel les couleurs. Ils sont idéals pour les sports nautiques et les randonnées. Les verres marron sont, quant à eux, préconisés par fort ensoleillement.

La taille et le design des lunettes de sport

Opter pour des lunettes sportives aux bonnes dimensions est important. Il y va du confort visuel comme de la qualité de la protection contre les dangers extérieurs. Plus la monture est large, moins les rayons UV disposent d’espace pour atteindre les yeux. Elle fait, par ailleurs, office de barrière contre les insectes, les projections de cailloux, etc. Tout au long de l’activité pratiquée, les lunettes de sport doivent garantir un confort et un maintien optimaux. Afin de concilier performance et style, le site internet d’Optic 2000 permet de sélectionner ses lunettes en fonction de divers éléments, dont la forme du visage ou le type de monture.

L’indice de protection, le matériau des verres et la taille de la monture apparaissent comme autant de points primordiaux à considérer avant d’acheter ses lunettes de sport.