La Pizza Delamama (Mister V) nouveau sponsor du Grenoble Foot 38

Pour la saison 2024-2025, le club de football de Grenoble qui évolue en Ligue 2 BKT accueille la marque de Pizza Delamama de Mister V comme nouveau Partenaire Officiel.

Dans le cadre de cet accord, le logo de la marque de pizzas surgelées devient sponsor manche du maillot de l’équipe masculine et féminine.

Le club rappelle que Yvick Letexier (Mister V) est un pur Grenoblois de 30 ans qui a grandi à Veurey-Voroize. C’est d’ailleurs au Stade Lesdiguières qu’il réalise ses premières vidéos aux millions de vues.

« Je suis un fervent supporter du GF38 depuis l’époque de Lesdiguières où je me rendais quand j’étais gamin voir notre grand attaquant Robert Malm. C’est aujourd’hui une immense fierté de pouvoir contribuer à l’aventure du club grenoblois, à défaut de pouvoir jouer milieu droit (je sais faire quelques jongles mais faut pas me regarder sinon ça me stresse) » précise Mister V dans un communiqué.

Une collaboration qui devrait également être bénéfique pour le club en termes de visibilité. « Au-delà des ambitions sportives du club, le GF38 poursuit son développement marketing et sponsoring au travers de nouveaux projets. Ce partenariat est une opportunité pour le club de renforcer sa notoriété avec la Pizza Delamama et Yvick, personnalité reconnue du territoire du club depuis son enfance. » ajoute Stéphane Rosnoblet, Président du GF38.

La saison dernière, la marque conçue avec Thibault Kuhlmann et Xavier Mévellec (A&R Studios) avait signé une collaboration avec le Paris Basketball. Pour la saison 24-25, les supporters de Grenoble peuvent logiquement s’attendre à quelques activations surprenantes…

« L’univers du sport et de l’entertainment sont intimement liés, et ce partenariat avec le GF38 en est la parfaite illustration. Nous voyons Pizza Delamama comme une plateforme de contenus divertissants et d’expériences pour ses fans. C’est pourquoi nous sommes particulièrement heureux de cette collaboration avec le GF38 car, en plus de supporter le club, elle permettra de créer de formidables contenus tout au long de la saison. » ajoutent Thibault Kuhlmann et Xavier Mévellec.

