Omnicom Media Group – division des services médias d’Omnicom – annonce la nomination de Matthieu Caste et Charline Koster en tant que co-Heads de Fuse France, son agence spécialisée dans le brand content et le marketing sportif.

Cette double nomination marque une étape clé pour Fuse France, qui entend continuer à innover et à se positionner comme un acteur incontournable du marketing sportif et du contenu de marque. Ce duo va donc renforcer l’alignement stratégique de l’agence, qui compte parmi ses clients des marques prestigieuses telles que Renault, Uber, Netflix, Allianz, Google, Chanel, GetYourGuide et le groupe Volkswagen.

Matthieu Caste, qui occupait depuis cinq ans le poste de Head of Sports & Esports Marketing chez Fuse France, a consolidé la position de l’agence comme leader du marché. En 2024, il a renégocié le partenariat d’Uber Eats avec la Fédération Française de Football, supervisé l’activation du partenariat premium de Renault avec Roland-Garros et orchestré des collaborations avec la Fédération Française de Rugby. Ce dernier également orchestré des campagnes d’ambassadeurs de marque pour Google Pixel 9 avec Aurélien Tchouaméni, star du Real Madrid CF et Laure Boulleau, ex footballeuse internationale et animatrice sur Canal+.

De son côté, Charline Koster marque son retour chez Fuse France après deux années passées en tant que Directrice des Solutions Créatives chez France Télévisions Publicité, la régie publicitaire de France Télévisions, où elle a développé des partenariats de contenu avec des annonceurs, des éditeurs et des producteurs. Durant son mandat, elle a contribué à la réalisation du documentaire primé Toyota Wheel Part, et a participé à l’obtention par l’agence, du titre de meilleure régie TV aux Grands Prix des Médias 2023 et 2024. Auparavant, elle a passé six années chez Fuse France, où elle a gravi les échelons jusqu’au poste de Directrice conseil OPS, en charge des partenariats de marque pour des clients de premier plan.