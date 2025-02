COPA PURE : Adidas présente la dernière-née de la famille COPA

Conçu pour la synergie, COPA PURE, le dernier modèle de l’emblématique gamme COPA d’Adidas, s’adresse aux footballeurs qui ont l’âme d’un numéro 10.

Dans les faits, cette chaussure répond aux exigences du jeu moderne et propose un contrôle optimal grâce aux nouvelles technologies de la marque aux trois bandes. La COPA PURE a en effet bénéficié d’une série de tests rigoureux et de retours de joueurs de tous niveaux. Le but ? Proposer un toucher, un contrôle et un confort incomparables. Pour information, de grands noms tels que Bernardo Silva, Declan Rice, Caitlin Foord ou encore Catarina Macario porteront bientôt ce modèle iconique.

Nouvelles caractéristiques techniques

FUSIONSKIN + ASPECT MATELASSÉ : une tige en cuir matelassée pour un ajustement optimal et un toucher exceptionnel.

COMFORT FRAME : la meilleure offre de la gamme en matière de confort et d’adhérence. La semelle extérieure est confectionnée à partir d’un matériau de haute performance et combinée à une structure extérieure plus souple pour une transition fluide entre la tige et la semelle extérieure. Elle est en outre équipée de crampons coniques et d’un crampon latéral supplémentaire pour une meilleure répartition de la pression, ainsi que de trois crampons semi coniques positionnés à des emplacements stratégiques pour faciliter les rotations.

FORMFIT : une nouvelle construction combinant un talon rembourré, une languette PRIMEKNIT pour optimiser le chaussant et le verrouillage du pied, et une semelle de propreté ergonomique développée en collaboration avec Ortholite. Cette construction a été conçue pour éliminer les espaces superflus à l’intérieur de la chaussure et favoriser une interaction parfaite entre le pied et la chaussure.

