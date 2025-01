Dans le cadre du Tournoi des Six Nations, Vueling – compagnie officielle de France Rugby depuis 2023 – démontre à nouveau son soutien actif aux équipes nationales féminines et masculines du XV de France.

Après le succès de sa campagne de novembre 2024 lors de la tournée d’automne du XV de France, Vueling (qui soutient aussi le rugby à 7) revient lors du Tournoi des Six Nations avec des initiatives d’envergure pour toucher tous les passionnés de rugby. À travers des animations interactives et des campagnes innovantes, la compagnie aérienne espagnole réaffirme ainsi son rôle actif au sein du monde de l’ovalie français. Ces manifestations prendront la forme de visuels déployés dans les lieux emblématiques de Paris, du 29 janvier au 4 février, ainsi qu’une installation événementielle au Forum des Halles du 3 au 28 février, complétée par une campagne audiovisuelle et numérique.

Le « Challenge Damian Penaud »

Parmi les temps forts, Vueling relance le « Challenge Damian Penaud », organisée au Forum des Halles les 31 janvier, 1er, 15 et 16 mars. Cette animation – qui avait attiré plus de 1 000 participants lors de sa première édition – invite les passants à se confronter à Damian Penaud, emblématique ailier du XV de France et ambassadeur de la marque. Grâce à un écran immersif XXL, les participants devront simuler un essai face à Damian. Chaque joueur repartira avec un cadeau Vueling, tandis que les plus audacieux pourront gagner des vols gratuits et des bons d’achat d’une valeur allant jusqu’à 100 € pour un vol.

Une vraie fan expérience au Stade de France

Lors de France – Pays de Galles (31 janvier) et France – Écosse (15 mars) au Stade de France, Vueling prolongera l’expérience des fans avec une « Flight Cam » – afin de capter l’enthousiasme des supporters avant chaque match – la « Bodega » – un espace festif et interactif où les spectateurs pourront participer à une roulette 100% gagnante et repartir avec des souvenirs, ains qu’un « photobooth » qui les transformera en véritables rugbywomen et rugbymen.