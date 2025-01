La Ligue 1 McDonald’s franchit la barre des 50 millions de followers !

La Ligue 1 McDonald’s brille sur la Toile et compte désormais plus de 50 millions de followers sur ses différents réseaux sociaux.

Il s’agit tout bonnement d’un cap historique puisque la Ligue 1 McDonald’s se place derrière la Premier League et la Liga, mais devant la Bundesliga et la Serie A. Dans les faits, elle comptait déjà 40 millions de followers en avril dernier, c’est dire la rapidité à laquelle la barre des 50 millions de suiveurs a été franchie sur l’ensemble de ses réseaux sociaux (TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp…).

Snapchat pour toucher un public jeune

Et pour renforcer encore le développement de sa marque Ligue 1 McDonald’s, LFP MEDIA a lancé à la mi-janvier un compte Snapchat, permettant d’ouvrir davantage les audiences à un public jeune. Pour cela, ses temps forts ainsi que ses coulisses se déclinent sous formes de stories et spotlights et par le biais de formats exclusifs (réalité augmentée, avatars, filtres).

Une stratégie digitale qui porte ses fruits

Avec 2 milliards de vidéos vues depuis le début de la saison, dont 370 millions sur le seul mois de décembre, la Ligue 1 McDonald’s récolte les fruits de son travail sur la digitalisation : plus de vidéos verticales, plus de formats courts qu’on retrouve sur TikTok, Instagram Reels, Youtube Shorts et désormais Snap Spotlight. Résultats, ces formats lui permettent de monter sur le podium des grandes ligues européennes en termes d’engagements, d’impressions et de vidéos vues. Cerise sur le gâteau, l’application officielle, lancée en juillet dernier, vient de franchir le cap des 2 millions de visiteurs uniques.

Un produit qui matche à l’international

Parallèlement, la Ligue 1 McDonald’s brille en dehors des frontières hexagonales. 80% des fans en moyenne sur les plateformes sont en effet étrangers ! Ce taux atteint même 90% sur TikTok. Et pour continuer sur cette belle lancée, la communication sur la Toile intervient désormais dans une dizaine de langues et dialectes étrangers (de l’arabe au chinois en passant par le japonais, le coréen ou le wolof).

Pour information la montée en puissance des followers au premier semestre demeure particulièrement marquée en Asie, avec 20% de croissance, sachant que l’Afrique reste la zone où les fans sont le plus présents à l’international.