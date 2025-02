beIN SPORTS conserve la Coupe Davis et la Billie Jean King Cup

beIN SPORTS surfe de plus en plus sur la balle jaune. La chaîne qatarienne conserve en effet les droits des compétitions ITF et diffusera la Coupe Davis et la Billie Jean King Cup encore plusieurs années.

Les prochaines éditions de la Coupe Davis et de la Billie Jean King Cup continueront d’enflammer beIN SPORTS. Et c’est de bonne augure puisque l’équipe de France masculine a brillamment lancé sa compétition le week-end dernier face au Brésil sur le score implacable de trois victoires à zéro. Le tout, avec ses leaders Ugo Humbert et Arthur Fils, en pleine forme, qui n’ont eu aucun mal à se défaire de la nouvelle pépite sud-américaine, João Fonseca.

De son côté, l’équipe de France féminine a été rétrogradée du groupe Monde de la BJK Cup, et cela pour la première fois depuis 2011. Caroline Garcia et ses compatriotes devront donc passer par les délicates phases de poule pour pouvoir disputer un barrage et ainsi regoûter au plus au plus haut niveau du tennis mondial. Un danger sur le plan sportif, mais un vrai suspense pour les fans.

Les phases finales à suivre beIN SPORTS

DAVIS CUP FINAL 8 : du 18 au 23 novembre 2025 à Bologne

BJK CUP FINALS : à Shenzen (dates à confirmer)

Bon à savoir

Dans le cadre de sa démarche #beINSPIRED qui met en avant les plus belles histoires et initiatives du sport et de ses pratiquant(e)s, beIN MEDIA GROUP et beIN SPORTS poursuivent leur soutien au sport féminin avec la diffusion à l’antenne, tout au long de la saison, de nombreuses compétitions féminines et d’interviews d’athlètes et dirigeantes du monde du sport pour inspirer les plus jeunes et le plus grand nombre à la pratique du sport.