Coronavirus COVID-19 : L’UEFA officialise le report de l’Euro 2020 d’une année, soit 2021

L’UEFA a annoncé aujourd’hui le report de l’EURO 2020 d’une année, soit 2021, en raison de la crise sanitaire mondiale actuelle. La période proposée pour le moment est celle du 11 juin au 11 juillet 2021. Les matchs de Champions League et d’Europa League ont également été suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Les décisions prises par le Comité exécutif de l’UEFA font suite aux réunions de visioconférence tenues aujourd’hui avec les présidents et secrétaires généraux des 55 associations nationales ainsi que des représentants de l’Association européenne des clubs, des ligues européennes et de la FIFPro Europe.

« La santé des supporters, du personnel et des joueurs doit être notre priorité numéro un et dans cet esprit, l’UEFA a proposé une gamme d’options pour que les compétitions puissent se terminer cette saison en toute sécurité et je suis fier de la réponse de mes collègues du football européen. Il y avait un véritable esprit de coopération, chacun reconnaissant qu’il fallait sacrifier quelque chose pour obtenir le meilleur résultat » précise Aleksander Čeferin, Président de l’UEFA dans un communiqué. « Reporter l’EURO 2020 a un coût énorme pour l’UEFA mais nous ferons de notre mieux pour veiller à ce que le financement vital du football de base, du football féminin et du développement du football dans nos 55 pays ne soit pas affecté ».

En repoussant d’une année l’organisation de l’Euro 2020, la priorité est donc donnée à l’achèvement des compétitions nationales « dans une démarche de solidarité sans précédent de l’UEFA ». Un groupe de travail a été créé pour examiner les possibilités de conclure enfin la saison de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa.