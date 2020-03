Auto Sécurité et Sécuritest s’associent à la Ligue Nationale de Handball pour 2020-2021

Aujourd’hui, la Ligue Nationale de Handball (LNH) a officialisé la signature d’un partenariat avec Auto Sécurité et Sécuritest, deux enseignes de contrôle technique automobile, pour la saison 2020-2021.

« Pour permettre à ce partenariat de raisonner nationalement, les deux marques du Groupe SGS pourront s’appuyer sur un maillage territorial fort, avec près de 2000 centres de contrôle technique répartis partout en France et DOM. Grâce à cette association, chacun des centres pourra communiquer localement sur l’ensemble des évènements sportifs de la Ligue » précise le communiqué.

Auto Sécurité et Sécuritest bénéficieront d’une visibilité sur l’ensemble des compétitions et événements de la LNH, à savoir, la Lidl Starligue, la Proligue, la Coupe de la Ligue, le Trophée des Champions et les Trophées LNH. Un contrat de partenariat qui a été initié par l’agence de marketing sportif Lagardère Sports.

Par le passé, Auto Sécurité a déjà utilisé le sponsoring sportif comme support de communication avec la Coupe de la Ligue de Football ou encore le Final 4 de de la Coupe de la Ligue de handball en 2019.