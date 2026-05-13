Avec sa campagne « Get The Glow », ASICS détourne les codes de la beauté pour promouvoir les effets du mouvement sur le bien-être et la confiance en soi.

ASICS change de terrain de communication. La marque japonaise a dévoilé « Get The Glow », une nouvelle campagne qui emprunte les codes de l’univers de la beauté pour mettre en avant les effets du sport sur le bien-être et la confiance en soi.

La campagne montre des athlètes et pratiquants photographiés juste après un effort physique : une course, un entraînement, un match ou une simple marche. L’objectif est de valoriser ce qu’ASICS appelle un « éclat naturel », obtenu grâce au mouvement plutôt qu’aux filtres ou aux routines de soins complexes.

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15 minutes suffisent pour renforcer sa confiance en soi

La marque s’appuie notamment sur une étude interne affirmant que 15 minutes d’activité physique suffisent à améliorer l’humeur et à renforcer le sentiment de confiance. Une prise de parole qui intervient alors que les recherches autour du « glow » et des routines beauté explosent sur les réseaux sociaux.

Avec cette campagne, ASICS poursuit son positionnement centré sur le lien entre activité physique et santé mentale.

“Le véritable éclat naît de l’intérieur, grâce au mouvement”, explique Gary Raucher, directeur marketing international de la marque.

La joueuse de tennis Zeynep Sönmez, ambassadrice de la campagne, figure parmi les athlètes mobilisés pour ce lancement mondial.

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