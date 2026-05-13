Heinz a lancé une opération marketing originale en transformant les maillots des équipes adverses des Canadiens de Montréal en serviettes de table.

Heinz a imaginé une activation marketing originale autour des playoffs de NHL au Canada. Avec son agence Rethink, la marque de ketchup a lancé les « Torchons des séries », des serviettes de table fabriquées à partir de vrais maillots des équipes adverses des Canadiens de Montréal.

L’idée part d’un constat simple : pendant les soirées hockey, entre hot-dogs et ketchup, les supporters tachent régulièrement leur maillot. Or, au Québec, la célèbre « Sainte-Flanelle » des Canadiens est presque sacrée pour les fans. Heinz a donc décidé de détourner ce rituel en proposant d’essuyer les taches… sur les couleurs des rivaux.

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Distribuées dans les bornes du Centre Bell

Lors du premier tour des playoffs, la marque avait déjà distribué des serviettes confectionnées à partir de maillots du Lightning de Tampa Bay autour du Centre Bell. L’opération revient désormais pour la série face aux Sabres de Buffalo, avec de nouveaux modèles aux couleurs bleu, jaune et blanc de la franchise américaine.

Les serviettes sont distribuées via des bornes installées autour du Centre Bell et dans plusieurs lieux fréquentés par les supporters. Heinz, partenaire officiel ketchup des Canadiens de Montréal, continue ainsi de renforcer son ancrage local à travers une campagne pensée autour des codes et des rivalités du hockey nord-américain.

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