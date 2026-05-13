L’ancien capitaine du Real Madrid aurait trouvé un accord pour reprendre la majorité du capital du Séville FC, son club formateur, avec le soutien d’un fonds d’investissement.

Sergio Ramos pourrait bientôt ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière, loin des terrains. Selon plusieurs médias espagnols, l’ancien défenseur du Real Madrid et de la sélection espagnole serait tout proche de racheter le Séville FC, son club formateur, avec le soutien du fonds d’investissement Five Eleven Capital.

L’opération porterait sur environ 80 % du capital du club andalou pour un montant estimé à plus de 400 millions d’euros. Un accord de principe aurait déjà été trouvé avec les principaux actionnaires du club après plusieurs mois de discussions. La transaction doit encore être validée par la Liga et le Conseil supérieur des sports espagnol.

Compliqué sportif (très) compliqué

Pour Sergio Ramos, le symbole est fort. Formé à Séville avant son départ au Real Madrid en 2005, le défenseur avait déjà effectué un retour émotionnel au club en 2023 pour une dernière expérience en Liga. À 40 ans, il pourrait désormais revenir dans un rôle totalement différent, cette fois dans les coulisses.

Cette possible reprise intervient dans un contexte sportif compliqué pour le Séville FC. Longtemps habitué aux places européennes et recordman de victoires en Ligue Europa, le club lutte désormais pour son maintien depuis deux saisons.

Avec l’appui financier de Five Eleven Capital, Sergio Ramos pourrait donc incarner le visage d’un nouveau projet destiné à relancer l’un des clubs historiques du football espagnol.

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