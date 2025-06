À l’approche de la première Coupe du monde des clubs FIFA aux États-Unis, DAZN dévoile son dispositif inédit. Les téléspectateurs auront le droit à 63 matchs en direct et gratuits, un suivi renforcé du PSG, une émission quotidienne et des innovations techniques.

Le compte à rebours est lancé. À moins de deux semaines du coup d’envoi de la toute première Coupe du monde des clubs de la FIFA aux États-Unis (du 14 juin au 13 juillet 2025), DAZN dévoile sa bande-annonce officielle. Une vidéo explosive, résolument ancrée dans l’univers du divertissement à l’américaine. Au menu : un mois de football mondial sous le signe du spectacle.

| La Coupe du Monde des Clubs FIFA approche à grands pas ! #FIFACWC #TakeItToTheWorld Regardez la compétition gratuitement sur DAZN : https://t.co/XFVG6ezxlP ! pic.twitter.com/yUgGlPB9Xf — DAZN France (@DAZN_FR) June 2, 2025

Pour cette première édition au format élargi, 32 clubs venus des cinq continents se disputeront le titre mondial. Parmi eux, le Paris Saint-Germain, tout juste sacré champion d’Europe. Il sera le seul représentant français.

Bonne nouvelle pour les fans : l’intégralité de la compétition sera diffusée gratuitement et en direct sur DAZN dans tous les pays où la plateforme est disponible.

Ménez et Cheyrou aux commentaires

En France, DAZN déploiera un dispositif exceptionnel. Aux commentaires, les spectateurs retrouveront Julien Brun, Hamza Rahmani, Charlotte Lorgeré, Jérémy Ménez ou encore Benoît Cheyrou.

Aussi, des légendes du PSG et du football international seront également mobilisées pour enrichir la couverture des rencontres. Côté reportage, Georges Quirino suivra le PSG au plus près, entre coulisses et bord terrain, pour ne rien manquer du parcours du club parisien.

Club World Cup Show : un rendez-vous quotidien

En outre, DAZN proposera par ailleurs un rendez-vous quotidien : le Club World Cup Show. Il s’agira d’une émission de 90 minutes animée par Ambre Godillon et Virginie Sainsily. Elles seront accompagnées d’experts comme Walid Acherchour, Gaël Clichy et Jimmy Cabot. L’objectif ? Débriefer chaque journée et anticiper les enjeux à venir.

Enfin, innovante, la couverture de la compétition inclura des caméras embarquées sur les arbitres (ref cam) et un signal HDR pour une immersion totale. À cela s’ajoute une large offre de contenus à la demande : résumés, interviews, reportages et extraits à suivre aussi sur les réseaux sociaux.

Pour rappel, le Paris Saint-Germain lancera sa compétition face à l’Atlético Madrid, le dimanche 15 juin (21 heures). La veille, le club égyptien d’Al Ahly et l’Inter Miami de Lionel Messi auront inauguré la compétition.

Le calendrier en intégralité est à retrouver ici.

