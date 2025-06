Vainqueur facile de l’Inter Milan en finale, le PSG a bouclé, ce samedi 31 mai 2025, une campagne européenne historique. Avec à la clé un jackpot de 148,42 millions d’euros de gains. Il s’agit là d’un record qui confirme la domination sportive et financière du club de la capitale.

Le jackpot pour Paris. Le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup en cette fin de saison 2024-2025. En s’imposant largement samedi soir (5-0) face à l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions, à Munich, le club parisien ne s’est pas contenté de soulever le trophée le plus prestigieux du football européen : il a aussi décroché le pactole.

Avant même la finale, le PSG était déjà assuré d’empocher 141 millions d’euros de la part de l’UEFA, indépendamment des recettes de billetterie. Une somme record, qui faisait déjà du club la formation la mieux rémunérée de la compétition. La victoire finale a permis de gonfler cette cagnotte à 148,42 millions d’euros, grâce à une prime de 6,5 millions d’euros et une récompense de 4 millions pour sa qualification à la Supercoupe de l’UEFA. Lors de cette nouvelle finale, Paris affrontera les Spurs de Tottenham, lauréats de la Ligue Europa. Ce sera à Udine, le 13 août prochain.

En attendant, ce succès européen vient renforcer les finances d’un club au budget colossal. Le PSG domine aussi en termes de revenus générés dans la compétition : 18,62 millions d’euros rien que pour sa participation, 33,66 millions issus des droits TV et du marketing, 11 millions liés à ses performances passées en C1, et enfin, 74 millions grâce à son parcours jusqu’au titre. De quoi surpasser l’Inter Milan, Arsenal ou encore le FC Barcelone.

Your final UEFA Champions League (unofficial) prize money rankings for season 2024/25

PSG made +€10.5m tonight:

▪️ +€6.5m is for winning the UCL final

▪️ +€4m is for qualifying for UEFA Super Cup

PSG finish the season with record breaking €148.4m… pic.twitter.com/GWTWw6soXy

— Football Meets Data (@fmeetsdata) May 31, 2025