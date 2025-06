TF1 met le sport féminin à l’honneur cet été avec une large couverture des Bleues en foot, rugby et basket, affirmant sa volonté de renforcer leur visibilité sur ses antennes et plateformes.

L’été sera animé sur TF1. La Une déploie un dispositif éditorial ambitieux autour du sport féminin, renforçant sa volonté de rendre ces compétitions plus visibles. Du basket au rugby en passant par le football, les antennes du groupe diffuseront les grands rendez-vous des Bleues.

D’abord du basket et du foot

Dès le 18 juin, place à l’Euro féminin de basket, avant de basculer sur l’Euro féminin de football (2-27 juillet), organisé en Suisse. Les matches de l’équipe de France seront diffusés en prime time (21 heures) sur TF1. Le duo Grégoire Margotton-Bixente Lizarazu assurera les commentaires, accompagné de Marine Marck en bord de terrain. Deux autres binômes, Julien Brun-Sabrina Delannoy et Mélanie Durot-Camille Abily, couvriront les autres rencontres sur TF1, TMC et TFX.

Autour des matches, Denis Brogniart animera Le Mag de l’Euro, diffusé la veille des rencontres sur TMC et après les matches sur TF1. Il sera entouré de Nadia Benmokhtar, Camille Abily, Thomas Mekhiche, Marine Marck et Estelle Cascarino, blessée, qui apportera son regard de joueuse internationale.

Puis du rugby

Autre temps fort : la Coupe du monde féminine de rugby en Angleterre (22 août – 27 septembre). Trois matches des Bleues seront proposés en prime time sur TF1 : face à l’Italie (23 août), au Brésil (31 août) et à l’Afrique du Sud (7 septembre). Un effort de programmation salué par le directeur des sports, Julien Millereux, qui parle de « lobbying positif » pour valoriser ces compétitions.

Les commentaires seront assurés par Stefan Etcheverry et Marie Sempéré, avec Inès Hirigoyen au bord du terrain. D’autres duos interviendront sur les autres matches : Delage-Di Muzio, Messegué-N’Diaye, Claret-Rivoalen. Isabelle Ithurburu, Coumba Diallo et Hirigoyen animeront les avant et après-matchs.

Une volonté affirmée chez TF1

Pour TF1, cette stratégie s’inscrit dans une volonté affirmée : rendre le sport féminin incontournable. « C’est un enjeu de société et une opportunité pour les médias et les marques », rappelle François Pellissier, directeur général adjoint du groupe, qui mise sur une triple action : diffusion des grands événements, égalité dans les rédactions, et promotion active sur toutes les plateformes.

