Zheng Qinwen et Alipay+ à l’honneur aux Galeries Lafayette

En marge de Roland Garros, les Galeries Lafayette Haussmann à Paris ont mises en scène un événement exclusif alliant sport, mode et innovation autour de la star chinoise du tennis et ambassadrice d’Alipay+, Zheng Qinwen.

Véritable institution parisienne, les Galeries Lafayette et ses 37 millions de visiteurs annuels continuent d’innover pour enrichir l’expérience shopping de ses visiteurs. Lors de cet événement, Zheng Qinwen a d’ailleurs démontré la simplicité des paiements via la plateforme Alipay+, permettant aux clients étrangers de régler leurs achats par QR code, comme chez eux.

« Je suis ravie d’avoir participé à cet événement unique dans le grand magasin le plus iconique de Paris, réunissant mes deux passions : le sport et la mode. J’ai pu constater à quel point les innovations d’Alipay+ enrichissent l’expérience des voyageurs, leur permettant de faire leurs achats, de se restaurer et de découvrir la culture parisienne en toute simplicité, presque comme des locaux » (Zheng Qinwen)