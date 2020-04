COVID-19 : Le marché asiatique plombe le chiffre d’affaires d’adidas Group au 1er trimestre 2020

Aujourd’hui, adidas Group (adidas et Reebok) a présenté ses résultats financiers pour le premier trimestre 2020. Crise du coronavirus oblige, les ventes reculent fortement, -19,2%.

Alors que 70% de ses magasins sont encore actuellement fermés (en plus des distributeurs touchés), adidas Group annonce un chiffre d’affaires de 4,753 milliards d’euros pour le T1 2020 (janvier, février, mars). L’année dernière sur la même période, les ventes d’adidas et de Reebok avaient généré 5,883 milliards d’euros. Au premier trimestre, les revenus ont donc diminué de 19,2%.

Si les revenus en Amérique du Nord sont en légère augmentation sur la période (1,2 milliard € avec +0,8%), le marché asiatique a perdu 44% pour un chiffre d’affaires de 1,18 milliard d’euros contre 2,13 il y a un an. En Europe, adidas Group voit ses ventes reculer de 8% à 1,42 milliard d’euros.

« Malgré la situation actuelle, je suis confiant quant aux perspectives à long terme » a précisé Kasper Rorsted, CEO d’adidas dans un communiqué. « Les consommateurs développent une envie accrue au bien-être. Ils veulent rester en forme et en bonne santé grâce au sport. Nos efforts sur l’accélération de création de magasins et les ventes sur le digital nous seront encore plus utile à l’avenir ».