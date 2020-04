Le FC Barcelone met en vente le Naming du Camp Nou pour une saison au profit de la lutte contre le Coronavirus

En pleine crise sanitaire du COVID-19, le FC Barcelone annonce la commercialisation des droits de Naming du Camp Nou pour une saison au profit de la lutte contre le Coronavirus.

Dans le détail, le comité de direction du club catalan a approuvé la cession des droits de Naming du stade à la Fondation Barça pour la saison 2020/21. Les éventuels revenus seront destinés à financer des projets de recherche et des initiatives visant à lutter contre les effets du Coronavirus, aussi bien au niveau local qu’international.

« Nous sommes heureux de pouvoir mettre en place cette initiative et d’offrir les droits de Naming de notre Stade à la Fondation et que les institutions ou les entreprises qui le souhaitent puissent s’associer et contribuer à la lutte contre le Coronavirus » a commenté Jordi Cardoner Casaus, Vice-Président du FC Barcelone et de la Fondation Barça, dans un communiqué. « Les fonds récoltés seront destinés à la recherche et à des projets afin de lutter contre la maladie et ses conséquences. Jusqu’à présent, il est difficile d’évaluer les effets de cette crise sanitaire mais nous savons que de nombreux moyens devront être mis en place afin de la surmonter. Il est important que nous fournissions des efforts tous ensemble, dans le même sens d’un pas ferme. »

https://www.instagram.com/p/B_PtI8sqeyO/

Une opportunité pour le groupe médical Grifols ?

Reste à savoir si le club parviendra à trouver un ou plusieurs partenaires souhaitant s’associer à cette démarche, et à quel prix. En attendant par la suite un « véritable » contrat commercial qui alimentera les recettes du club qui a généré 840,8 millions d’euros de revenus lors de la saison 2018-2019 selon Deloitte, hors transferts.

Ces dernières années, les noms de Rakuten ou encore Grifols ont été cités par la presse espagnole comme potentiel Nameur du Camp Nou. L’actualité complexe du coronavirus peut-elle « intéresser » Grifols, groupe médical espagnol qui travaille activement sur un traitement contre le SRAS-COV-2 ?