NFL – Le confinement et le sevrage de « sport spectacle » boostent les audiences de la Draft

La semaine dernière, la NFL organisait sa draft. Un évènement en mode « confiné » qui a enregistré une audience record.

Alors que le sport spectacle est à l’arrêt, la diffusion de la draft NFL a enregistré une audience de plus de 55 millions de téléspectateurs aux Etats-Unis sur 3 jours selon Nielsen. Une audience 2020 en progression de 16% par rapport à 2019.

Dans le détail, l’audience moyenne sur les 3 jours se situe à 8,4 millions de viewers sur ABC, ESPN, NFL Network, ESPN Deportes. Le premier tour diffusé jeudi a enregistré une audience moyenne de 15,6 millions de téléspectateurs (+37% par rapport à 2019).

Initialement prévue à Las Vegas, la Draft NFL s’est adaptée à la situation liée à la pandémie de COVID-19 et aux mesures de confinement.

Pour assurer le bon déroulé de la Draft, la NFL a pu compter sur l’appui de différents partenaires comme AWS (Amazon), Verizon, Microsoft ou encore Bose, casque officiel de la Ligue. Plus de 600 caméras ont filmé les principaux intéressés, du Commissioner Roger Goodell aux 32 Head Coachs, en passant par les plus de 85 jeunes joueurs, les General Managers, des Fans…

En parallèle à cette Draft, la NFL avait également organisé un « Draft-A-Thon » invitant les américains à faire un don au profit de la lutte contre le COVID-19. Un show diffusé sur les 3 jours en présence de nombreuses célébrités (Kevin Hart, Blake Shelton, Jeff Daniels, DJ Khaled, Ninja, Carli Lloyd,…), joueurs et légendes NFL.

Depuis le début de la crise sanitaire liée au coronavirus, les différentes initiatives de la NFL (vente de produits signés,…) ont permis de récolter plus de 100 millions de dollars.

Thank you for participating in Draft-A-Thon! With the addition of your donations, the NFL Family has now collectively raised more than $100,000,000 for COVID-19 Relief. https://t.co/t5JVKzjd4J pic.twitter.com/8sw0v4ZmWt

— NFL (@NFL) April 25, 2020