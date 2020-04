Objectif ProD2 : Le CSBJ Rugby ouvre son capital

Le Mécénat pour les clubs de Sport Pro n’est plus un modèle viable. Les Clubs Pro doivent être gérés comme de véritables entreprises.

Dans un contexte inédit, les clubs qui ont amorcé leur retournement, sécurisé leur modèle économique présentent de fortes opportunités et de bonnes perspectives de rendements.

Le sport, le Rugby en particulier est un langage universel, plein de valeurs positives, c’est aussi un Outil de Promotion et d’Influences économiques (soft power), politiques et sociétales.

La Coupe du Monde de Rugby en France 2023, se profile et va positivement impactée la Visibilité des Partenaires engagés, bien au-delà du Territoire

Le CSBJ (Club sportif Bourgoin-Jallieu) est une Marque forte du Rugby Français

Ce club mythique assaini, redressé et structuré par un solide capitaine d’industrie qui a su s’entourer, passe la vitesse supérieure avec un objectif ProD2 adossé à un modèle économique hors aléas Sportif profitable.

Nouvelles infrastructures (tribune et centre de formation), dans l’idée d’accompagner le retour de Belles Affiches Match PROD2, on ne parle plus « d’assister à un match », mais « d’expérience » favorisant ainsi l’expérience des Entreprises, des Marques, des Spectateurs et générant des revenus complémentaires (avant pendant et après) autour d’un outil propriétaire Multicanal, Média, Marketplace qui booste la consommation du grand public et génère du Chiffre d’affaires pour les partenaires.

le Holding BJGROUPE propriétaire de 100% des titres, filiales sportainment et propriétaire d un concept réplicable et innovant s’ouvre à l’investissement.

L’ouverture de capital est intégré à un plan nommé « Envergure 2023 », bâti il y a 18 mois.

Pour tout intérêt, merci de joindre Constant : 07 78 14 78 15 ou constant@likee.fr

