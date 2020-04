Cyclisme – Le Tour de Suisse 2020 s’adapte au COVID-19 en proposant 5 étapes virtuelles aux coureurs pros

Annulé en raison de l’épidémie de COVID-19, le Tour de Suisse cycliste s’adapte à la situation en proposant cette semaine une compétition virtuelle en 5 étapes avec « The Digital Swiss 5 ».

A l’aide de vélos d’entrainement connectés, les équipes professionnelles inscrites s’affronteront pendant cinq jours consécutifs sur la plateforme ROUVY Indoor Cycling Reality. 19 équipes (16 du WorldTour et 3 invitées) prendront le départ aujourd’hui sur certaines parties d’étapes du Tour de Suisse 2020. Dans le détail, le coureur voit la piste et sa position dans la course sur l’écran en temps réel.

Une course virtuelle diffusée en direct sur la Chaîne L’Equipe

Les principaux coureurs à suivre dans ce Tour de Suisse virtuel et confiné sont Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Greg van Avermaet (Team CCC), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quickstep), Remco Evenpoel (Deceuninck-Quickstep), Max Schachmann (Bora Hansgrohe), Victor Campanaerts (NTT Pro Cycling), Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Adam Yates (Mitchelton-Scott), Romain Bardet (AG2R La Mondiale) ou encore Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo).

En France, le Tour de Suisse virtuel et confiné sera retransmis en direct sur la chaîne L’Équipe et commenté par Claire Bricogne et Christophe Riblon. De mercredi à dimanche, les étapes débuteront à 17h10.

📺 A partir de ce mercredi jusqu'à dimanche à 17h10, retrouvez le cyclisme avec le Tour de Suisse virtuel sur la chaine l'Équipe. 🚴‍♂ Ce sont 19 équipes qui se sont engagées pour parcourir la boucle helvète sous la forme inédite d'une course virtuelle ! #lequipeVELO pic.twitter.com/RmAJRyArft — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) April 22, 2020

Les fans impliqués !

Avec ce Tour de Suisse Virtuel, les organisateurs ont décidé également d’impliquer la communauté cycliste. A la fin de chaque course, chaque spectateur pourra se mesurer aux professionnels sur ROUVY et comparer ses temps avec les pros. Les courses de cyclotouristes auront lieu à 19h00 juste après la course professionnelle. Tous les participants auront la possibilité de remporter des dotations.

Programme Tour de Suisse Virtuel 2020 :

Mercredi 22 avril à 17h10 : Moudon-Leukerbad, 27km.

Jeudi 23 avril à 17h10 : Frauenfeld-Frauenfeld, 50km.

Vendredi 24 avril à 17h10 : Fiesch – Disentis-Sedrun (Partie 1), 33km.

Samedi 25 avril à 17h10 : Oberlangenegg-Langnau, 37km.

Dimanche 26 avril à 17h10 : Fiesch – Disentis-Sedrun (Partie 2), 36km.