Vivez au rythme des événements majeurs de cet été chez LE FIVE & 4PADEL avec PLAYERS EVENTS !

Que ce soit pour célébrer un grand tournoi sportif comme l’Euro 2024 ou pour s’immerger dans l’excitation des Jeux Olympiques de Paris 2024 cet été, l’équipe PLAYERS EVENTS a concocté des expériences originales et engageantes pour renforcer la cohésion de votre équipe.

Venez découvrir des initiatives captivantes, conçues pour stimuler la collaboration, l’enthousiasme et la performance au sein de votre entreprise. Préparez-vous à vivre des moments uniques, où l’actualité se transforme en opportunités de renforcement d’équipe inoubliables ! Participez à nos team buildings inspirés de ces événements majeurs qui vont nous faire vibrer cet été.

Une animation de tournoi au rythme du Championnat d’Europe de Football 2024

Vous êtes passionnés de football et vous souhaitez créer une atmosphère digne du Championnat d’Europe pour vos collaborateurs ? Alors, cette offre est faite pour vous !

Participez à une animation de tournoi de football clé en main, organisée, coordonnée et arbitrée par nos soins (matchs filmés, buts séquencés, possibilité de récupérer les buts après l’événement, les statistiques, etc…).

Ne tardez plus ! Chaussez vos crampons stabilisés, motivez vos collaborateurs et venez relever le défi sur nos terrains de foot à 5.

Une aventure sportive inoubliable avec Les Jeux de L’Olympe

Imaginez une journée où chaque membre de votre équipe peut briller, mettant en valeur ses compétences à travers une série d’épreuves inspirées des Jeux Olympiques. Les Jeux de L’Olympe offrent une combinaison parfaite d’activités ludiques et de défis sportifs accessibles à tous les niveaux.

Les activités proposées ne sont pas seulement divertissantes mais sont des vecteurs de l’esprit d’équipe et de la camaraderie, essentiels pour tout collectif. Le tout, dans une ambiance festive avec restauration, musique et plus encore pour une expérience mémorable.

Une aventure de cohésion avec La Médaille d’Or

Plongez dans l’ambiance électrisante des Jeux Olympiques avec le team building La Médaille d’Or. Cette activité immersive vous transporte derrière les coulisses des Jeux, où vous devez résoudre des énigmes et relever des défis pour retrouver le code secret du coffre-fort des médailles d’or.

Le but ultime ? Renforcer les liens, stimuler l’esprit de compétition amicale et surtout, s’amuser en équipe. Avec des récompenses pour les vainqueurs, et même la possibilité de personnaliser l’événement, La Médaille d’Or est le team building parfait pour faire de cet événement, un moment historique.

Offrez-vous expérience unique avec des paralympiades multi-activités

Vous souhaitez organiser un team building sous le thème des olympiades tout en surprenant vos collaborateurs ?

Dans nos Paralympiades, venez vous affronter lors de plusieurs activités accessibles à tous, quel que soit l’âge, le niveau ou la condition physique. Ces défis associent technique, mental, stratégie et esprit d’équipe !

Notre unique objectif : collaborer sportivement et collectivement pour permettre à votre équipe de devenir « Champion des Paralympiades » dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Si vous désirez sensibiliser vos collaborateurs, renforcer la cohésion et promouvoir l’inclusion au sein de votre entreprise, alors cette activité est faite pour vous !

Des prestations sur mesure pour votre team building

Pour que votre team building soit une réussite, PLAYERS EVENTS vous propose des prestations supplémentaires : restauration sur place, boissons, événement filmé, food truck, musique DJ, récompenses, souvenirs, photographe, et même une solution clé en main pour le transport et l’hébergement.

Pourquoi choisir PLAYERS EVENTS ?

Chez PLAYERS EVENTS, les activités de team building s’appuient sur des valeurs olympiques de respect, d’excellence et de fraternité pour créer des événements qui laisseront une empreinte durable dans la mémoire de vos équipes.

Vous êtes prêts à vivre l’esprit des Jeux Olympiques au sein de votre entreprise ? Rendez-vous sur www.playersevents.fr pour planifier votre prochain team building autour des événements de cet été et vivez l’expérience olympique comme jamais auparavant.