A l’occasion de l’Euro 2024, la société SharkNinja a lancé une campagne de communication mettant en scène 3 anciens joueurs internationaux que sont Thierry Henry, Peter Crouch et Bastian Schweinsteiger.

Pour promouvoir ses appareils de cuisson et autres ustensiles, les marques Ninja et Shark misent sur ces 3 personnalités pour apporter de la notoriété et de la crédibilité. Thierry Henri est-il le roi du barbecue ?