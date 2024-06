Quand le français Smash « trolle » son concurrent hollandais WeTransfer à l’occasion du match de l’Euro 2024 France – Pays-Bas

Ce soir, l’Equipe de France affronte les Pays-Bas pour son second match dans cet UEFA Euro 2024. Une confrontation qui a inspiré une société française dont le concurrent est un géant hollandais.

« Supportons ensemble le made in France ! » C’est avec cette accroche et un coq qui mange des graines que Smash (fromsmash.com) a décidé de venir « troller » son concurrent WeTransfer originaire des Pays-Bas. Sur le visuel, le coq vient picorer des graines hollandaises formant le logo de WeTransfer (WE). Car comme son nom ne l’indique pas, Smash est une société française lancée en 2017 à Lyon.

« L’occasion idéale de jouer sur notre rivalité sur un ton humoristique et bon enfant »

« Smash prend la parole aujourd’hui afin de profiter de l’actualité sportive pour rappeler son attachement au chauvinisme français et aux valeurs fédératrices du sport. Notre service français de transfert de fichiers regroupe plus de 5 millions d’utilisateurs dans le monde, ce qui nous positionne en concurrence directe face à WeTransfer, l’acteur hollandais du marché » nous précise Rémi Gouedard-Comte, co-fondateur de Smash. « Le match de football de ce soir est l’occasion idéale de jouer sur notre rivalité sur un ton humoristique et bon enfant, en rassemblant nos utilisateurs français derrière nous et derrière l’Equipe de France ». Une ambush autour des Bleus qui permet à Smash de rappeler et revendiquer ses origines françaises qui sont certainement peu connue de ses utilisateurs.

Précisons que la société Smash est déjà bien implantée dans l’univers du sport. « Nous comptons parmi nos clients la Fédération Française de Rugby, la Fédération Française d’Athlétisme, la Fédération Française de Sport Automobile, la Fédération Française de Handball et différents clubs de football comme Manchester United, le Stade Rennais,… » ajoute Rémi Gouedard-Comte.

